Kastamonu\'da Kaçan Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan şahıs, kovalamaca neticesinde yakalandı. Şahsın aracında yapılan aramada 2 bin 629 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince, şüphe üzerine durdurulmak isteyen sürücü, aracı ile kaçmaya başladı. Takibe alınan şahıs, kovalamaca neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahsın aracında yapılan aramada 2 bin 629 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU