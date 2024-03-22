Kastamonu'da kadın kılığında saklanan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da kadın kılığında saklanan hükümlü yakalandı

Kastamonu\'da kadın kılığında saklanan hükümlü yakalandı

Kastamonu'da 1 yıldır kadın kılığında saklanan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık suçundan aranan E.B.'nin adresini tespit etti. Operasyon sonucunda hükümlü şahıs yakalandı ve tutuklandı.

22.03.2024 11:24
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Kastamonu'da 1 yıldır kadın kılığında saklanan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Tutuklanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan E.B.'nin adresi tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla hükümlü şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Şahsın yaklaşık 1 yıldır kadın kılığına girerek polis ekiplerinden saklandığı ortaya çıktı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da kadın kılığında saklanan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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