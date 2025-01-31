Kastamonu'da Kamyon Yangını - Son Dakika
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Kastamonu'da Kamyon Yangını

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Kastamonu'da seyir halindeyken alev alan kamyondan geriye sadece demir yığını kaldı.

31.01.2025 17:07
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Alevlere teslim olan kamyondan geriye demir yığını kaldı

KASTAMONU - Kastamonu'da seyir halindeyken alevlere teslim olan kamyondan geriye demir yığını kaldı.

Olay, Kastamonu- İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.E. idaresindeki 29 AAJ 59 plakalı kum yüklü kamyonda, seyir halindeyken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, kamyonun kabin kısmını sardı. Yangını fark eden sürücü ise aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Jandarma ekipleri, elektrik hattından kaynaklandığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Kamyon Yangını - Son Dakika

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