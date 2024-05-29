Kastamonu\'da kamyonet çaya uçtu, sürücü yaralandı

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Kastamonu'nun Azdavay yoldan çıkan kamyonetin çaya uçması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Azdavay ilçesi Topuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak çaya uçtu. Kazada kamyonet sürücüsü E.K. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan E.K., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU