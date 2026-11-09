Kastamonu'da kar 230 köy yolunu kapattı, 57 yolda çalışma sürüyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kar 230 köy yolunu kapattı, 57 yolda çalışma sürüyor

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Kastamonu\'da kar 230 köy yolunu kapattı, 57 yolda çalışma sürüyor
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Kastamonu\'da kar 230 köy yolunu kapattı, 57 yolda çalışma sürüyor
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Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla çok sayıda yol açılırken 57 köy yolunda karla mücadele sürüyor; Azdavay ve Pınarbaşı'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Kastamonu'da kar sebebiyle 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla çok sayıda köyün yolu ulaşıma açılırken, 57 köy yolunda ise karla mücadele sürüyor.

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan kar yağışı sonrası il genelinde 230 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının tekrar ulaşıma açılabilmesi için İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmayla çok sayıda köye yeniden ulaşım sağlandı. Ekipler, Ağlı ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 26, Bozkurt ilçesinde 7, Devrekani ilçesinde 4, Doğanyurt ilçesinde 1, İnebolu ilçesinde 8, Küre ilçesinde 2 ve Şenpazar ilçesinde 5 olmak üzere 57 köy yolunda tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Şu ana kadar ise 2 bin 205 kilometre köy yolunun ulaşıma açıldığı belirtildi.

Öte yandan, olumsuz hava şartları ve kapalı köy yolları sebebiyle Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiKastamonuPınarbaşı3. SayfaAzdavayEğitimGüncelSon Dakika

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