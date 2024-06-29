Kastamonu\'da kavga sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Kastamonu'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Olay, İnönü Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında bir market önünde çıkan silahlı kavgada Özgür Uzun (18) ve ağabeyi S.A.U. (25) yaralanmıştı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Uzun hayatını kaybederken, ağabeyi S.A.U.'nun ise tedavisine halen devam ediliyor. Olayın ardından polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu cinayet şüphelisi olarak Ö.Y. ile birlikte Y.Y., A.Y. ve Ö.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Y. tutuklanırken, Y.Y., A.Y. ve Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU