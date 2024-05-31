Kastamonu'da kaybolan şizofreni hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da kaybolan şizofreni hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

Kastamonu\'da kaybolan şizofreni hastası kadın için arama çalışması başlatıldı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki şizofreni hastası Ayşe Taş, evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılan Taş için AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

31.05.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan şizofreni hastası kadın için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgeye göre, Bozkurt ilçesi Günvakti köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ayşe Taş, dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Taş için yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar sonrası kaybolan Ayşe Taş için arama çalışması başlatıldı.

Taş'ın bulunması için AFAD, jandarma ve UMKE ekiplerince bölgede arama çalışmaları sürüyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

şizofreni, Kastamonu, Jandarma, Ayşe Taş, Bozkurt, AFAD, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da kaybolan şizofreni hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:36:42. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da kaybolan şizofreni hastası kadın için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement