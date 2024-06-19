Kastamonu'da Kaybolan Yaşlı Kadının Arama Çalışmaları Başlatıldı

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Kastamonu'da 1 haftadır kendisinden haber alınamayan yaşlı kadının bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, Pınarbaşı Karafasıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Sultan Öztürk 13 Haziran tarihinde Pınarbaşı Karafasıl köyü Bağla mahallesinde ki evinden kayboldu. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçerek arama çalışması başlattı. - KASTAMONU