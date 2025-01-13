Kastamonu\'da Kaza: 3 Yaralı

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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, virajı alamayarak tarlaya uçtu. Kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday karayolu Taşlık köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih T. idaresindeki 06 BGG 871 plakalı otomobil, gizli buzlanma sebebiyle virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Ağaçlara da çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi Emine Feyza T. ve 1 yaşındaki bebekleri B.A.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU