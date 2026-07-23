Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı

Kastamonu\'da Kaza: 3 Yaralı
23.07.2026 18:09
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Kastamonu-Ankara karayolunda iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. İnceleme sürüyor.

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Çatören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y.S. idaresindeki 37 AAS 267 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.Ö. yönetimindeki 06 BVZ 518 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tofaş marka otomobil takla atarken, diğer otomobil ise şarampole sürüklendi. Kazada sürücü Ö.Y.S. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.Ö. ve H.E.Ö. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, İnceleme, 3. Sayfa, Ankara, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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