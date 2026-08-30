Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı

Kastamonu\'da Kaza: 3 Yaralı
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Seydiler'de otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay incelemeye alındı.

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin kamyona çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu Seydiler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ç. (41) idaresindeki 22 KF 666 plakalı Fiat marka otomobil, kavşaktan dönen B.Ç. yönetimindeki 37 SP 482 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi A.Ç. (35) çocukları E.H.Ç. (14), ve A.E.Ç. (8) yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevke dildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, Seydiler, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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