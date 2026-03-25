Kastamonu\'da Kaza: Otomobil Takla Attı

Kastamonu'da D-100 karayolu üzerinde cip ile otomobil çarpıştı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tosya'da D-100 karayolu üzerinde Aşağı Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen cip, kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrula otomobil takla atarak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. R.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU