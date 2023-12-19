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Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da kış lastiği denetimi yapıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde, şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ve ticari araçlar denetlendi. Denetimlerde, kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine ceza uygulandığı belirtildi.

Kastamonu\'da kış lastiği denetimi yapıldı
19.12.2023 - 14:48,  Güncelleme: 14:50
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde, zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde, şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ve ticari araçlar denetlendi.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması çerçevesinde Cide Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki araçlar ve okul önlerindeki servis araçları denetlendi. Havaların soğuması ile birlikte yaşanabilecek trafik kazalarını önlemek amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ve Tescil Şube Müdürlüğü ve Cide Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, araçları tek tek kontrol ederek lastiklerinin yönetmenliğe uygunluğunu ölçtü. Sürücülere de bilgilendirmelerde bulunan ekipler 1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulandığını belirtti.

Denetimlerin kış mevsimi oyunca aralıksız devam edeceği belirtildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu, Ulaşım, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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