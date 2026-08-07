Köyde kendi yangın söndürme sistemini kurdular, itfaiyeden eğitim aldılar - Son Dakika
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Köyde kendi yangın söndürme sistemini kurdular, itfaiyeden eğitim aldılar

Köyde kendi yangın söndürme sistemini kurdular, itfaiyeden eğitim aldılar
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Tosya ilçesi Aşağıkayı köyünde, yangınlara erken müdahale için yerleştirilen tüp ve dolapların ardından köylüler itfaiyeden uygulamalı eğitim aldı. Köyde yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yapacak.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Aşağıkayı köyünde yangınlara erken müdahale için kendi sistemlerini kuran vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden uygulamalı eğitim aldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyüne damat olarak gelen ve Fatih Kapısız, köyde yıllar önce çıkan büyük yangını ve Kastamonu'da sık sık yaşanan köy yangınlarının olduğunu öğrenince köyde bir önlem almaya karar verdi. Bu kapsamda, köyde yaşayan Coşkun ailesinin desteğiyle hazırlanan 25 kilogramlık yangın tüpleri ve yangın dolapları köyün farklı bölgelere yerleştirildi. Köyde adeta kendi sistemlerini kuran vatandaşlar, ihtimal yangınlara ilk müdahaleyi kendileri yapacak. Köye kazandırılan yangın söndürme tüpleri ve yangın dolapları için açılış düzenleyen vatandaşlar, köy meydanında da Tosya Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekiplerinden eğitim aldı. Yangın tüpüyle yangınlara nasıl müdahale edileceğini, yanan mutfak tüplerinin nasıl söndürüleceğini uygulamalı olarak öğrenen vatandaşlar, daha sonra köye kazandırılan yangın söndürme tüpleri ve dolaplar için dua etti.

"Köylülerimizin yangına kendileri müdahale edebilmeleri için böyle bir çalışma gerçekleştirdik"

Sistemin kurulması fikrini sunan Fatih Kapısız, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Yaklaşık 50 yıl önce yaşanan bir yangında köyümüz tamamen yanmıştı. Köylülerimizin elbirliğiyle köyümüz yeniden inşa edildi. Ama yangın riski her zaman kapımızda. Bunu önlemek için, yangın olduğundan itfaiye ekiplerinin köye ulaşacağı sürede köylülerimizin yangına kendileri müdahale edebilmeleri için böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Merhum kayınpederim Kazım Coşkun'un hayrına gerçekleştirdik" dedi.

Vefat eden babasının ismini yaşatmak istediklerini söyleyen Ayhan Coşkun da, "Sağ olsun, Fatih'in önderliğinde böyle bir projeye destek verdik. Vefat eden babamızın ismini yaşatmak için ön ayak olduk. Köyümüzü seviyoruz" diye konuştu.

İsmail Coşkun ise kurulan sistemin köylülerden büyük ilgi gördüğünü dile getirdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Tosya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köyde kendi yangın söndürme sistemini kurdular, itfaiyeden eğitim aldılar - Son Dakika

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