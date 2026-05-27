Kastamonu'da Kurban Bayramı'nda Yaralanmalar

Kastamonu il merkezinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde 14 kişi kurban keserken yaralanarak hastaneye başvurdu.
Kastamonu'da acemi kasaplar, hastanelerin yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nın ilk gününde, 14 kişi kurban keserken yaralandıktan sonra hastanelerin acil servisine başvurdu. Yaralanan vatandaşlar, sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan vatandaşlar daha sonra taburcu edildi. - KASTAMONU
