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Kastamonu'da KYK Yurdunda Zehirlenen Öğrencilerin Durumu - Son Dakika
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Kastamonu'da KYK Yurdunda Zehirlenen Öğrencilerin Durumu

Kastamonu'da KYK yurdunda yedikleri yemek sebebiyle zehirlenen öğrencilerle ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Kastamonu\'da KYK Yurdunda Zehirlenen Öğrencilerin Durumu
15.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:11
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Kastamonu'da KYK yurdunda yedikleri yemek sebebiyle zehirlenen öğrencilerle ilgili Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği, tedavilerine devam edildiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Hüma Hatun Kız Öğrenci Yurdunda kalan üniversite öğrencileri, akşam yemeğinde kendilerine verilen tantuniden yedi. Yedikleri yemekten bir süre sonra mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve ishal şikayeti yaşayan öğrenciler, sabah saatlerinde ambulans ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konu ile ilgili Kastamonu Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15.01.2024 Pazartesi saat 04.20'de Kastamonu Merkez Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda kalan bazı öğrencilerin mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri ile Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesine başvurdukları bilgisi alınmıştır. Yapılan araştırma neticesinde 95 öğrencinin gıda zehirlenmesinden etkilendiği, 72 öğrencinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine intikal ettiği, tedavilerine devam edildiği, herhangi bir hayati tehlikeleri bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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