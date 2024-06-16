Kastamonu'da Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu-Kastamonu karayolu üzerinde seyir halinde olan bir minibüs, şarampole uçarak takla attı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü ve engelli oğlu, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, kazanın nedenini araştırmak için incelemelerde bulundu.

16.06.2024 11:21
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Kastamonu'da yoldan çıkan minibüs, şarampole uçtu: 2 yaralı

KASTAMONU - İnebolu-Kastamonu karayolu üzerinde yoldan çıkan minibüs, şarampolde takla attı. Kazada minibüste bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu-Kastamonu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde Muzaffer Ö. idaresindeki 37 SA 343 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde tarlaya uçtu. Kazada minibüs sürücüsü Muzaffer Ö. ile engelli oğlu Mehmet Ö. yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Minibüs Şarampole Uçtu: 2 Yaralı - Son Dakika
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