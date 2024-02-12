Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu\'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kastamonu'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı Kavşağı'nda meydana geldiği belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

12.02.2024 09:57  Güncelleme: 09:59
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Kastamonu'da işçileri taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçileri taşıyan, Reşat T. yönetimindeki 37 S 0026 plakalı Volkswagen marka minibüs ile Abdullah T. (76) idaresindeki 37 DD 492 plakalı Tofaş marka otomobil çarpıştı.

Yaşanan kazada sürücüler ile servis aracında bulunan Nebiye G., Derya Ö., Rukiye B. ve Havva Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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