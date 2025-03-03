Kastamonu'da Muhtar Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Muhtar Cinayeti Davası Devam Ediyor

Kastamonu\'da Muhtar Cinayeti Davası Devam Ediyor

Kastamonu'da eski muhtarın yeni muhtar Mehmet Başoğlu'nu tüfekle öldürmesi davası sürüyor.

03.03.2025 18:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da köy muhtarını tüfekle vurarak öldüren sanığın yargılanasına devam edildi.

Olay, 28 Nisan'da Kastamonu'nun Merkez ilçesine bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Kuzyaka köyü muhtarı olarak seçilen Mehmet Başoğlu, mahalledeki evlerden su sayaçlarını okuyarak ücretlerini toplamak istedi. 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen, kendisini telefonla arayan ve husumetli olduğu yeni muhtar Mehmet Başoğlu'na su parasını ödemeyeceğini söyledi. Bu sebeple eski muhtar Depişgen ile yeni muhtar Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Depişgen, Başoğlu'nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfek ile üç el ateş açtı. Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği muhtar Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet Depişgen, jandarma ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Sanık Mehmet Depişgen hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada konuşan Mehmet Depişgen, "Benim başıma bir musibet geldi. Fakat ben cezaevine girdiğimden beri düşünüyorum. Bu insanlar hasmımız, sadece su meselesi değil. M.P.'nin tarlasında duruyorlar. Suyu bir kişi yazar, iki kişi değil. İ.K., benim eve gelmek istemiş, su faturasını yazmak istemiş, fakat muhtar neden benim evime kendisi gelmek istemiş? Biz muhtarla hasımız, düşmanımız. Karakolu arayıp bana, seni şikayet edip jandarma ile gelip sana tutanak tutturup diye küfürler etti. İnsan namusu, şerefi için yaşar. Ben iki dönem muhtarlık yaptım. Muhtar sorun çıkarmaz, sorunları çözer. Köyde bir durum var ise düşmanınızın üzerine gitmezsiniz" dedi.

Bir olay olacağını tahmin ettiğini söyleyen Depişgen, "Ben zaten bir olay olacağını tahmin ettim. Bu yüzden bu olayı bertaraf etmek için İ.K.'yi aradım. Bana, M.P.'nin evinde olduklarını söylediler. Ben, Mustafa'nın evine gittim. Evin etrafı tel örgülerle çevrili olduğu için M.P.'yi dışarıdan seslendim. Bir olay çıkarmaya gitmedim. Adam zaten benim kapıma geleceğini söyledi. Benim oraya gitmeme gerek yok. Zaten ayağıma gelecek. Üzerime koşunca bende panikle ateş edip kaçtım. İ.K.'yi neden aradığını, neden bana küfür edildiğini, bu olayın arkasında kimlerin olduğunu sorardım. Orada zaman kazanmak, delilleri karartmak için zaman kazanmak istemiştir. Biz, zaten düşmanız. Benim bu olayda zerre suçum yok. Ben canımı kurtardım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Depişgen'in avukatı ise, "Müvekkilimin daha öncesinden de iki olayı vardır. Babası ve kardeşini de öldürmüş, fakat sebepsiz yere değil. Tahrik altında işlemiştir. Bu olayda da tahrik altında eylemi gerçekleştirmiştir. Tahrik altında bu olay işlendiği için tahliyesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Maktul Mehmet Başoğlu'nun eşi S.B. de, "Şikayetçiyiz, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı da ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, kastamonu, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Muhtar Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:03:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Muhtar Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.