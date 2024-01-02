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Kastamonu'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Ceku' ile bir araçta yapılan aramada vites kısmına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi
02.01.2024 - 14:39,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından narkotik köpeği 'Ceku' ile bir araçta yapılan aramada vites kısmına gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik uygulamalar devam ediyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik köpeği 'Ceku'nun da katıldığı uygulamada durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın vites kısmına gizlenmiş vaziyette 12,40 gram metamfetamin, 1,42 gram kannabinoid, 0,74 gram esrar, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Narkotik Köpeği ile Yapılan Aramada Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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