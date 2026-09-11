Kastamonu'da nişanlı çiftin uyuşturucu davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da nişanlı çiftin uyuşturucu davasında ilk duruşma görüldü

Kastamonu\'da nişanlı çiftin uyuşturucu davasında ilk duruşma görüldü
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Kastamonu'da durdurulan araçta 393,38 gram metamfetamin ve 65,08 gram kokainle yakalanan nişanlı çiftin yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar uyuşturucuyu kullandıklarını ve miktarını bilmediklerini öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta 393,38 gram metamfetamin, 65,08 gram kokainle yakalanan nişanlı çiftin yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, kullanıcı olduklarını ve satın aldıkları uyuşturucu maddenin miktarını bilmediklerini söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 Haziran'da, uyuşturucu taşındığı belirlenen bir araca yönelik operasyon düzenlendi. Tosya ilçesi D100 karayolunda durdurulan araçta yapılan aramada 393,38 gram metamfetamin, 65,08 gram kokain ve 1 adet cam payp ele geçirildi. Araçta bulunan ve İstanbul'dan satın aldıkları uyuşturucu maddeyle Ordu'ya gittikleri öğrenilen N.U. ve Y.T. gözaltına alındı.

Olayın ardından tutuklanan N.U ve Y.T. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarının kişisel kullanım sınırlarının üzerinde olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

"Daha önce de İstanbul'daki sanıktan satın almıştık"

Duruşmada yapan N.U., ele geçirilen uyuşturucu maddeleri kullanmak amacıyla İstanbul'dan satın aldıklarını iddia etti. Diğer Y.T.'nin nişanlısı olduğunu belirten N.U., "İkimiz de uyuşturucu madde kullanırız. Daha önce Samsun'dan temin ediyorduk, ancak fiyatların yüksek olması nedeniyle İstanbul'da bir satıcı bulduk. Daha önce de İstanbul'daki sanıktan satın almıştık, tekrar almaya gittik, dönüşte yakalandık. Ben hem kokain hem de metamfetamin kullanırım" dedi.

Uyuşturucu maddeleri alırken, tartmadıklarını ve miktarını bilmediğini söyleyen N.U., "Yakalanınca kaç gram olduğunu öğrendim. Kullanıcıyım, suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Y.T. ise uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirterek, "4-5 aydır İstanbul'dan alıp kullanıyordum, ben kimseye uyuşturucu satmadım. Kullandığımı dahi kimseye duyurmamaya çalıştım. Uyuşturucu ticaretle ilgili suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, N.U. ve Y.T.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Kastamonu, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da nişanlı çiftin uyuşturucu davasında ilk duruşma görüldü - Son Dakika

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