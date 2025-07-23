Kastamonu\'da Orman Yangını Büyümeden Söndürüldü

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Devrekani ilçesine bağlı Göynükören köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden Devrekani Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini engelleyerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. - KASTAMONU