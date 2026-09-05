Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü - Son Dakika
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Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü

Kastamonu\'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü
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Kastamonu Honsalar Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Okmeydanı Mezarlığı'na sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında bazı mezarlar zarar gördü.

Kastamonu'da otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle mezarlığa sıçrayarak bazı mezarlara zarar verdi.

Yangın, Honsalar Mahallesi Okmeydanı Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki ağaçlık alana ve mezarlığa sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek için yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası bazı mezarlar zarar gördü.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Okmeydanı, Kastamonu, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da otluk yangını mezarlığa sıçradı, bazı mezarlar zarar gördü - Son Dakika
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