Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kastamonu\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü ve oğlu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası yol temizlendi ve inceleme başlatıldı.

23.06.2024 00:51
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Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarparak takla atan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun A. idaresindeki 34 EEL 382 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak yaklaşık yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü ile oğlu Mehmet A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan mıcır ve araç parçaları Karayolları ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat sonra temizlendi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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