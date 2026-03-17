Kastamonu\'da Patpat Kaza Yaptı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayvan gübresi "patpat"ın şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bozkurt ilçesi Günvakti köyü Kavakça Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç. yönetimindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, köpekler sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile yanında bulunan bulunan Ramazan G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU