Kastamonu\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasadışı yollardan temin ettiği ruhsatsız silah satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan M.Y. isimli şahsın il merkezi ve Taşköprü ilçesindeki iki ayrı ikametinde araa yapıldı. Aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU