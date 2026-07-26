Kastamonu’da sağanak kabusa döndü: 12 kişi tahliye edildi, 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Cide ilçesinde 12 kişi tedbir amacıyla tahliye edilirken, Doğanyurt ilçesinde ise heyelan nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kent genelinde 112 Acil Çağrı Merkezine 239 ihbar ulaştığı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "83" ve "85" numaralı meteorolojik uyarılarının ardından Kastamonu Valiliği koordinasyonunda tüm Türkiye Afet Müdahale Planı grupları teyakkuza geçirildi. Kuvvetli sağanağın ardından Cide başta olmak üzere Doğanyurt, İnebolu ve Şenpazar ilçelerinde 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 239 ihbar yapıldı. Cide Belediyesine de 170'ten fazla ihbar ulaştı.

Cide ilçesinde sabah saat 04.00 sıralarında meydana gelen taşkında ev, iş yeri ve depoları su bastı. Bazı araçlar su birikintilerinin içinde kaldı. İlçede tedbir amacıyla elektrik kesintisi uygulanırken, Orman İşletme Müdürlüğünde kriz merkezi kuruldu. Tedbir amacıyla evlerinden tahliye edilen 12 kişi, Turizm Otelcilik Uygulama Oteli ile Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Vatandaşların beslenme ihtiyaçları otel ve Türk Kızılay tarafından karşılandı. Yoğun yağışın ardından meydana gelen heyelan ve toprak kaymaları nedeniyle Doğanyurt ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Afet Müdahale Planı kapsamında kent genelinde 296 araç ve iş makinesi, 20 motopomp ile 445 personel görevlendirildi. Sahil kesimindeki riskli bölgelerde arama kurtarma ekipleri ile kurumlara ait araç ve iş makineleri konuşlandırıldı.

Vali Meftun Dallı da çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geçti. İlçe merkezinde ise yağışın ve su seviyesinin azaldığı bildirildi.