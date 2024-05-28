Kastamonu'da servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu\'da servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis aracı ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

28.05.2024 22:22
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde servis aracı ile otomobilin çarpışması neticesinde 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Daday ilçesi Kastamonu- Eflani karayolu Boyalılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı-Ulus ilçeleri arasındaki yol yapımında çalışan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü personellerini taşıyan, Mesut O. idaresindeki 06 DH 5973 plakalı Volkswagen plakalı minibüs ile Mehmet E. yönetimindeki 34 LA 6890 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet E. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Aziz H., Recep B.H., Ruşen T. ve İsmail Ö. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Aziz H.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait servis aracında sürücü Mesut O. ile araçta yolcu olarak bulunan Kadir Ö., Mehmet Ş., İsa K., Ercan T., Esat D., Cihat C.S. ve Ahmet K.'ye ise sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta müdahale edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kastamonu'da servis aracı ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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