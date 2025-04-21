Kastamonu\'da Seyir Halindeki Minibüste Yangın Çıktı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Ömerli köyünde seyir halindeki minibüsün motor aksamından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU
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