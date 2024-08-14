Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Kastamonu\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Kastamonu'da yapılan operasyonda silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şahıs yakalandı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

14.08.2024 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollardan temin ettiği silahları satmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Ö.B. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 3 adat ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ve silaha ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.B. gözaltına alındı. Şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Operasyon, kastamonu, 3-sayfa, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:13:24. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Tabanca ve 1 Av Tüfeği Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement