Kastamonu\'da Skunk ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 7,90 gram skunkla yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda tespiti yapılan bir şahsın üzerinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada 7,90 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU