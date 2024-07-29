Kastamonu'da Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Kastamonu\'da Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

Kastamonu'nun Hatip köyünde tarlada çıkan örtü yangını, hemen yanındaki ormanlık alana sıçradı. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının evlere yaklaşması üzerine güvenlik önlemi alınarak trafik kontrollü olarak sağlandı.

29.07.2024 17:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da tarlada çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Hatip köyü Kastamonu-Taşköprü karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Yangın, hemen bitişikte bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımı ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebep olduğu yoğun duman nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından Kastamonu- Sinop karayolunda güvenlik önlemi alınarak trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yangının evlerine yaklaştığını, ancak ekiplerin müdahalesi ile söndürüldüğünü belirten Enver Balcıoğlu, "Acele bir şekilde traktöre su moturu taktım. Su doldurup yangın yerine geldim. Şimdi de yanan yerlere su tutuyoruz. Yangın, evlerimize kadar yaklaştı. Allah'tan rüzgar yoktu" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, İtfaiye, trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
15:37 Hulusi Akar, CHP’li vekilin ’Mavi Vatan’ ifadesine tepki gösterdi Hulusi Akar, CHP'li vekilin 'Mavi Vatan' ifadesine tepki gösterdi
15:14 Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler Bir ömürlük birikimlerinin yok oluşunu hıçkıra hıçkıra ağlayarak izlediler
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
16:10 Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden bebek müjdesi
15:58 Futbolcu Merih Demiral’ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi Futbolcu Merih Demiral'ın bozkurt selamı, erkek modasına yön verdi
15:45 Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı Hastalığın pençesindeki Kuzey Kore liderine yurt dışından şifa arayışı
15:14 Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturma başlatıldı
14:58 Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı Duygu istismarıyla vatandaştan topladığı para ağızları açık bıraktı
14:56 Kenan Işık’ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden Kenan Işık'ın 24 yıl önceki itirafı yeniden gündem oldu: Geçmişle alakam yok, mutsuz oluşum bu yüzden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 18:10:59. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement