Kastamonu\'da Tarla Yangını Ormanlık Alana Sıçradı

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Kastamonu'da tarlada çıkan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Hatip köyü Kastamonu-Taşköprü karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Yangın, hemen bitişikte bulunan ormanlık alana sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köylülerin de yardımı ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının sebep olduğu yoğun duman nedeniyle polis ve jandarma ekipleri tarafından Kastamonu- Sinop karayolunda güvenlik önlemi alınarak trafik kontrollü olarak sağlandı.

Yangının evlerine yaklaştığını, ancak ekiplerin müdahalesi ile söndürüldüğünü belirten Enver Balcıoğlu, "Acele bir şekilde traktöre su moturu taktım. Su doldurup yangın yerine geldim. Şimdi de yanan yerlere su tutuyoruz. Yangın, evlerimize kadar yaklaştı. Allah'tan rüzgar yoktu" dedi. - KASTAMONU