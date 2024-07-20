Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde tarlada çıkan anız yangını, evlere sıçramadan ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Olay, Çatalzeytin ilçesine bağlı Çepni köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen sebeple tarlada anız yangını çıktı. Yangının rüzgarında etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Yangın, tarlanın hemen bitişiğinde bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Tarlada Çıkan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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