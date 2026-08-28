Kastamonu'da Ticari Gemi Batma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika
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Kastamonu'da Ticari Gemi Batma Tehlikesi Geçirdi

Kastamonu\'da Ticari Gemi Batma Tehlikesi Geçirdi
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Kastamonu açıklarında su alan gemideki 13 mürettebat güvenle tahliye edildi.

Kastamonu açıklarında seyir halindeki bir ticari gemi su alarak batma tehlikesi geçirdi. Geminin yardım talebi üzerine gemideki 13 mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Karadeniz'de seyir halinde olan ve ismi henüz öğrenilemeyen ticari yük gemisi, saat 03.00 sıralarında gövdesinden makine dairesine su almaya başladı. Batma tehlikesi geçiren gemiden gelen yardım talebi üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. TCSG-96 botuyla gemiye ulaşan ekipler, 11'i Azerbaycanlı, 1'i Türk ve 1'i Rus olmak üzere 13 mürettebatı tahliye etti. İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen mürettebat, burada ambulanslara bindirilerek kontrol amaçlı İnebolu Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Öte yandan, su alan geminin sürüklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Ticari Gemi Batma Tehlikesi Geçirdi - Son Dakika

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