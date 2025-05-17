Kastamonu'da odun yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı
KASTAMONU - Kastamonu- Sinop karayolu Çördük köyü mevkiinde odun yüklü tır, virajı alamayarak otomobilin üzerine devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyü mevkiinde Hami A. idaresindeki 37 ADB 912 plakalı Man marka odun yüklü tır, yolun tek şeride düştüğü virajı alamayarak yan yatarak, karşı şeritten gelen E.A. yönetimindeki 37 ADF 509 plakalı otomobil çarptı. Kazada tır sürücüsü Hami A. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Tırın devrilmesi nedeniyle etrafa saçılan odunlar ise, toplanarak başka bir araca alındı. Tırın kaldırılmasıyla tek şeride düşen yolda ulaşım tekrar normale döndü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kastamonu'da Tır Devri Sürücüyü Yaraladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?