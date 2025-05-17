Kastamonu'da Tır Devri Sürücüyü Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Tır Devri Sürücüyü Yaraladı

Kastamonu-Sinop karayolunda devrilen odun yüklü tırın sürücüsü yaralandı, trafik normale döndü.

17.05.2025 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da odun yüklü tır devrildi, sürücüsü yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu- Sinop karayolu Çördük köyü mevkiinde odun yüklü tır, virajı alamayarak otomobilin üzerine devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Çördük köyü mevkiinde Hami A. idaresindeki 37 ADB 912 plakalı Man marka odun yüklü tır, yolun tek şeride düştüğü virajı alamayarak yan yatarak, karşı şeritten gelen E.A. yönetimindeki 37 ADF 509 plakalı otomobil çarptı. Kazada tır sürücüsü Hami A. yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından trafik ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Tırın devrilmesi nedeniyle etrafa saçılan odunlar ise, toplanarak başka bir araca alındı. Tırın kaldırılmasıyla tek şeride düşen yolda ulaşım tekrar normale döndü.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Kastamonu, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Sinop, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Tır Devri Sürücüyü Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Öğretmeni“ Down sendromlu Emircan’ı sandalyeden düşürdü "Öğretmeni" Down sendromlu Emircan'ı sandalyeden düşürdü
Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı Fiyatlar çakılabilir Dünyanın en büyük otomobil gemisi yola çıktı! Fiyatlar çakılabilir
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Moody’s, ABD’nin kredi notunu düşürdü Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı Kına gecesinde dev disko topu düştü, gelin dahil 3 kişi yaralandı
İsrail, Gazze’de kalıcı işgal için harekete geçti İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti
Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü Berber çırağı silahlı saldırıda öldürüldü
Bahçeli’den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj
İstanbul için uyarı üstüne uyarı Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor İstanbul için uyarı üstüne uyarı! Kuvvetli yağış ve elektrik fırtınası geliyor
Kerem Aktürkoğlu’nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Galatasaray taraftarlarına isyan etti

22:43
Rusya’dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek
Rusya'dan ateşkes şartı: Ukrayna, 5 bölgeden çekilecek
22:14
Kahramanmaraş’ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
21:22
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
Vahim iddia: Altındağ Belediye Başkanı Tiryaki belediye işçisini darp etti
19:32
İstanbul’da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs’tan itibaren greve gidiyor
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor
16:58
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni
İşte 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının çıkış nedeni
09:35
Papa’nın geleceği İznik’te heyecanlandıran keşif
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif
09:23
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
10 ilde 11 organize suç örgütüne operasyon
09:12
Rakam ortaya çıktı İşte Fenerbahçe’nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
09:12
Bebeği olanlar dikkat Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor
09:08
Rusya’ya Suriye’de bir soğuk duş daha Bu kez konu para
Rusya'ya Suriye'de bir soğuk duş daha! Bu kez konu para
09:04
Serra Pirinç’ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu
08:35
Havada korku dolu dakikalar Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
Havada korku dolu dakikalar! Bige Önal, yıldırım çarpan uçakta yaşadıklarını anlattı
08:31
Fenerbahçe’nin eski yıldızı siyasete girdi İşte desteklediği parti
Fenerbahçe'nin eski yıldızı siyasete girdi! İşte desteklediği parti
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 23:43:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Tır Devri Sürücüyü Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.