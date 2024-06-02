Kastamonu'da Tofaş Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Tofaş Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi, 5 Kişi Yaralandı

Kastamonu\'da Tofaş Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi, 5 Kişi Yaralandı

Kastamonu-Daday Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Tofaş otomobil kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari araç ise yol kenarına savruldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

02.06.2024 01:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Daday Karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki 37 SD 103 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen 37 LD 416 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç, yol kenarına sürüklenerek durabilirken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobildeki Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

Tofaş'taki 2 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak'ın hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Kastamonu-Daday Karayolu trafiğe kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri yolda ve araçlarda incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, trafik, Daday, Tofaş, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Tofaş Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:52 Borussia Dortmund’u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu Borussia Dortmund'u 2-0 yenen Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu
23:49 İsrail’de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu’ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz İsrail'de aşırı sağcı bakanlardan Netanyahu'ya tehdit: Savaşı bitirirse hükümeti deviririz
20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını bir türlü söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını bir türlü söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
00:13 ’’Filenin Sultanları’’, Güney Kore’yi mağlup etti ''Filenin Sultanları'', Güney Kore'yi mağlup etti
23:51 İstanbul’da tekne battı, içindekiler ölümden döndü İstanbul'da tekne battı, içindekiler ölümden döndü
23:49 Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy’de buluşuyoruz Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz
22:27 ABD’de FETÖ’cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı ABD'de FETÖ'cü, canlı yayında Türk gazeteciye saldırdı
20:57 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı İletişim Başkanlığı’ndan açıklama geldi 3 ay asgari ödeme yapılan kredi kartları kullanıma kapatılacak mı? İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket ’’Enflasyonu hangi parti çözer’’ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! ''Enflasyonu hangi parti çözer'' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 03:03:47. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Tofaş Otomobil Kullanılmaz Hale Geldi, 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement