Kastamonu\'da pikap ile otomobil çarpıştı: Eski belediye başkanı yaralandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde otomobil ile pikapın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, Boyabat Belediyesi eski başkanı Hüseyin Coşar yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Kastamonu-Sinop karayolu Gökçeağaç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. idaresindeki 57 DU 979 otomobil ile M.Ü. yönetimindeki, DSİ 23. Bölge Müdürlüğüne ait 34 BSV 587 plakalı Mitsubishi marka pikap çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Boyabat Belediyesi eski başkanı Hüseyin Coşar yaralandı. Coşar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU