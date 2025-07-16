Kastamonu\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yolun karşı şeridine geçen hafif ticari araç, yol kenarındaki yamaca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Emirli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İstikametinde seyir halinde olan Emirhan G. (20) idaresindeki

37 AUE 106 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde orta refüje çarparak karşı istikamete geçti. Yoldan çıkan otomobil yamaca çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU