Kastamonu\'da traktör yangını: Yaralı sürücü tedavi altına alındı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde derilen traktörde çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Olay, Taşköprü ilçesi Akdeğirmen köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen traktör, devrildi. Devrilen traktörde yangın çıktı. Kazada traktör sürücüsü ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ile orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile traktörde çıkan ve tarlaya sıçrayan yangın, söndürüldü. Yaralı sürücü ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU