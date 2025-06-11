Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Başladı

Kastamonu\'da Uyuşturucu Davası Başladı
11.06.2025 15:47
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Kastamonu'da yakalanan tutuklu sanık H.Ç., uyuşturucu ticareti suçlamalarını reddetti.

Kastamonu'da uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda yatağın altındaki uyuşturucu maddeyle yakalanan tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Operasyon, 21 Ekim 2024 yılında Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesinde düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan H.Ç. yönelik operasyon düzenlendi. H.Ç.'ye ait yatağın altında uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalana 6 şüpheliden H.Ç. tutuklandı.

H.Ç. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından dava açıldı.

Davanın görülen duruşmasında kendisini svunan H.Ç., "İddianameyi kabul etmiyorum. 2021-2022 yılında ben muhbirlik yaptım. Bana vaat edilen miktar ödenmeyince de bıraktım. Ondan sonra benim sürekli ismim verildi. Hiç tanımadığım şahıslar benim ismimi verdi. Hatta beraat edenler bile oldu benim ismimi vererek. Bana mektup gönderdiler, metamfetamin bulunduğuna dair ama bana ait değil" dedi.

Operasyon olduğu sırada kendisinin evde uyuduğunu söyleyen H.Ç., "Bu şahısların biri bin lira, biri 5 bin lira para verdiğini söylüyor. Ben uyuşturucu kullanıyorum. Evimde yapılan aramada bulunan uyuşturucular bana ait değildir. Ben, polis eve gelirken gördüm zaten, bile bile kendim evde uyuşturucu tutmam. Uyuşturucunun sahibi olan kişi, üç gün bizde kaldı, o sırada eve koymuş. Benden yarım gram metamfetamin aldıklarını söylüyorlar. Ben onlardan bir lira para almadım. Uyuşturucuyu ben satmadım, cezadan kurtulmak için benden satın aldıklarını söylüyorlar. 1,55 gram uyuşturucu yakalandı. Arkadaşların cezaevinde bana yazdıkları mektup var. Mektupta pişman olduklarını söylüyorlar. Ben uyuşturucu satmadım, cebimden çıkan para bahisten kazandığım paradır. 30 bin lira bahisten para kazandım, bunun 17 bin lirasını kaybettim, 13 bin lirası kaldı. Bu para bahisten kazandığım paradır. Ben kesinlikle hap ya da metamfetamin satmadım. Ben sadece uyuşturucu kullanıyorum" diye konuştu.

"2 yıl muhbirlik yaptım, o yüzden benim ismim veriliyor"

Mahkeme heyeti tarafından telefonda yaptığı görüşmeler ve yazışmaların hatırlatıldığı H.Ç., "Benim Seda isminde eski bir arkadaşım var. Onunla herhangi bir ticaretimiz olmadı. Sadece birlikte alkol aldık, uyuşturucu kullandık. Birlikte bahis oynuyoruz. Uyuşturucu ticaretimiz olmadı. Uyuşturucu içmek için cam istemiştim kendisinden, 3-4 gram kendim için hazırladım. Benim 500 lira gibi bir paraya ihtiyacım yok. Paket yapmadım, haplar da ilaç kutusundan bulundu. Bana ait değil. 2022 yılından beri mahkemeye çıkmaktan bıktım. Sürekli benim ismimi verdiler, ben varlıklı bir insanım. Paraya ihtiyacım yok. Tosya'da uyuşturucu operasyonu oldu, oradakiler bile baskı yapılarak benim ismimi verdirdiler. Ben 2 yıl muhbirlik yaptım fakat para verilmeyince de bıraktım. Şimdi de benim adım ön plana çıkarılıyor. Ben uyuşturucuyu hiçbir zaman satmadım, oturup birlikte içtiklerim oldu ama sattığıma yönelik iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum.

Duruşmada dinlenen E.S. ise, "Ben sanıktan para vererek uyuşturucu satın almadım. Metamfetimanın gramını bin liraya satıyorlar. Ben sanıktan sadece uyuşturucu istedim, o da bana cebinden çıkarıp verdi. Bunun için ben sanığa herhangi bir şekilde para ödemedim, para karşılığında uyuşturucu almadım. Yanında oturup içtim. 1 gram metamfetamin 2-3 kez kullanılıyor. Verdiği uyuşturucu limon şeklindeydi, bende yanına oturup içtim" ifadelerini kullandı.

Tanık M.B.C. de, "Benim hesabımı sanık kullanıyor. Ben para karşılığında sanıktan uyuşturucu satın almadım. Ben, kendisine de uyuşturucu vermedim. Kim verdi onu da bilmiyorum. Yatağın altından çıkan 1,55 gram metamfetamin bana aittir. Ben evden çıkarken metamfetimini yatağın altına koymuştum. Sonra onu da oradan almayı unuttum. Mektubu kendi irademle yazdım, herhangi bir şekilde baskı ya da menfaat almadım" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, ilk duruşmada sanık H.Ç.'nin ifadesinin alınmasının ardından mütalaasını verdi. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın uyuşturucu ticareti yaptığına dair güçlü delillerin olmasından ötürü cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı da tanıkların eksik dinlendiğini ve diğer tanıkların dinlenmeden Cumhuriyet savcısının verdiği mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, diğer tanıkların dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebi doğrultusunda diğer tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Başladı - Son Dakika

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