Kastamonu\'da Uyuşturucu Davası: İki Sanığa Hapis Cezası

Kastamonu'da 2022 yılında kullandığı uyuşturucunun etkisiyle komaya girerek hayatını kaybeden gencin ölümünün ardından haklarında dava açılan 2 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2022 yılının Ağustos ayında Kastamonu il merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir araya gelen Murat Can Öztürk (22), B.İ.D., S.Ö. ve E.G., E.E.'den temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kullandı. Bir süre sonra araçlarıyla gezintiye çıkan Murat Can Öztürk, B.İ.D., S.Ö. ve E.G., Kastamonu- İnebolu karayolu Toprakköprü mevkiinde R.E. ile karşılaştı. Murat Can Öztürk, B.İ.D., S.Ö. ve E.G., bir süre sohbet ettikten sonra R.E. ile birlikte hareket ederek iletişime geçtikleri şahıstan sentetik ecza hapı satın aldı. Kuzeykent Mahallesi'nde bir apart daire kiralayan Murat Can Öztürk, B.İ.D., S.Ö., E.G. ve R.E., satın aldıkları sentetik ecza hapını kullandı. Bir süre sonra 22 yaşındaki Murat Can Öztürk uyuşturucu komasına girerek fenalaştı. Arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Can Öztürk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayın ardından uyuşturucu temin ettikleri iddia edilen E.E. ile R.E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E. tutuklanırken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. R.E. ile E.E. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "taksirle ölüme neden olma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu kullanımına yer temin etme' suçlarından dava açıldı.

"Bin TL karşılığında 10-14 tane şeker diye tabir edilen kahverengi haplardan aldım"

Tutuklandıktan 4 ay sonra tahliye edilen R.E. duruşmada yaptığı savunmada, "Toprakköprü mevkiinde arkadaşlarla karşılaştık. Benzinlikte sohbet ettiğimiz sırada Murat Can Öztürk ve diğer arkadaşlar benden uyuşturucu madde satın almamı istedi. Ortak olarak satın alabileceğimizi söylediler. Arkadaşlarım telefonla birilerini aradılar, ben de birilerini aradım. Cevap gelmesi üzerine il merkezinde bir yere gittik. Arabayı S.Ö. kullanıyordu. Gittiğimiz yerde arkadaşlarım bana, 'biz yoldan geldik, yorgunuz, uyuşturucuyu sen alabilir misin' dediler. Ben de bunun üzerine uyuşturucu alacağım adamın evinin önüne gittim. Arkadaşlarım zaten gittiğim yeri görüyorlardı. Yaklaşık bin TL karşılığında 10-14 tane 'şeker' diye tabir edilen kahverengi haplardan aldım. Arkadaşlarım, bu uyuşturucu maddeyi ormanda kullanmayı teklif ettiler, ancak daha sonra bu uyuşturucu maddeyi apartta kullanmaya karar verdik. Sonra aparta gittik. Odaya geçtik, ardından burada cips yedik, soda içtik, almış olduğumuz uyuşturucuları masanın üzerine koymuştum. Odada bulunan herkes kafasına göre uyuşturucudan kullanıyordu. Ben 2 tane kullandım, Herkes odasındaki yatağına geçti. Sabah Murat Can fenalaştı. Sonra ayran içirdik, düzelmeyince ambulansı aradık. Aparttan aşağıya indirmeden önce Murat'ın yüzüne su çarptık, tuvaletini yaptırmaya çalıştık. Sonra sırtımıza alıp Murat'ı aşağına indirdik. Ambulans Murat'ı götürdükten sonra biz aparta çıktık. Eşyalarımızı alıp hastaneye geçtik. Üzerim ıslak olduğundan hastaneye girmedim, 10 dakika araçta bekledim, haber çıkmayınca köye gideceğimi söyleyip ayrıldım. Evde yattığım sırada jandarma ekipleri geldi, ben de rızam ile jandarmaya teslim oldum. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum, ancak üzerime atılan diğer suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

"Meydana gelen olayda herhangi bir şekilde ilgim ve alakam yoktur"

28 yaşındaki sanık E.E. de, "Konuyla alakalı üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. S.Ö. ile ara sıra telefon ile görüşmekteyim. Olay tarihinde de görüşüp görüşmediğimi hatırlamıyorum. Telefonumun HTS kayıtlarının çıkarılmasına ve incelenmesine rıza gösteriyorum. Olay tarihinde iş yerimi kapattıktan sonra evime gittim. Sonrasında dışarıya hiç çıkmadım. Meydana gelen olayın benimle herhangi bir şekilde ilgi ve alakası yoktur. Olay Kastamonu'da il merkezinde meydana gelmiştir. Bugün üzerimde, evimde, iş yerinde, depoda ve araçlarımızda yapılar aramalarda herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır. Hakkımdaki suçlamayı bugün öğrendim. Neden hakkımda böyle bir suçlama yapıldı bilmiyorum. Olayla alakalı kimseden herhangi bir şikayetim yoktur. Söyleyeceklerim bundan ibarettir" diye konuştu.

Murat Can Öztürk'ün babası E.Ö. ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.E.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırılmasına, E.E.'nin de 'uyuşturucu kullanımına yer temin etme' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile 8 bin 320 TL adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme heyeti, sanık R.E.'nin 'taksirle öldürme' suçundan da beraatlarına karar verdi. - KASTAMONU