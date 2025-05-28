Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 2,5 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli işleminin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU