Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 18 Gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 13 gram metamfetamin, 462 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca ve şarjörü, 9 adet tabanca fişeği, 2 adet cep telefonu ve 2 adet SIM kart ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i, adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.