Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu 2,29 gram metamfetamin maddesi, 54 adet reçeteye tabii hap, bir miktar esrar maddesi ile 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU