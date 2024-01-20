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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, Ö.F.B. ve O.Y. isimli şahısların üzerinde ve aracında metamfetamin ele geçirildi. Şahıslar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı
20.01.2024 - 13:49,
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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde tespiti yapılan 2 şahsın yapılan üst ve araç aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan Ö.F.B. ve O.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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