Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

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Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 5'i serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Merkez ilçesinde C.A., E.A., N.T., B.C.T., A.G. ve C.Z.Ö. isimli şahıslara ait araç, ikamet ve üstlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada sentetik ecza hapı, metamfetamin, kannabinoid ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. İnebolu ilçesinde de İ.Ç. isimli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada da sentetik ecza hapı, metamfetamin ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şahıs ise tutuklandı. 2 şahıs ise karakoldaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU