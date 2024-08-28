Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 45 gram metamfetamin ve 80 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

28.08.2024 16:16
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından durdurularak arama yapılan araçta 45 gram metamfetamin ve 80 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde U.K. ve H.K. isimli iki şahsın İstanbul'dan Devrekani'ye uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şahısların bulunduğu araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 gram metamfetamin, 80 gram sıvı metamfetamin, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenler ve 35 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili U.K. ve H.K. gözaltına alındı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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