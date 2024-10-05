Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

KASTAMONU - Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yaklaşık 94,3 gram metamfetamin, 0,91 gram kannabinoid, 11 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ecstasy, 5 adet cam düzenek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 42 bin 300 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli şahıs gözaltın alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 5'i tutuklandı.