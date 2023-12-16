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Kastamonu'da yalnız yaşayan bir vatandaş evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da yalnız yaşayan bir vatandaş evinde ölü bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ali Uçar, evinde ölü bulundu. Yakınları durumu bildirdikten sonra polis ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı.

Kastamonu\'da yalnız yaşayan bir vatandaş evinde ölü bulundu
16.12.2023 - 14:08,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Taşköprü ilçesi Üstadlar Mahallesi Kumru Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Mehmet Ali Uçar'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Uçar'ın yaşadığı eve giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde bulunan Mehmet Ali Uçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri inceleme başlatırken, Uçar'ın cenazesi ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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