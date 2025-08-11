Kastamonu\'da Yangın: Samanlık ve 30 Dönüm Arazide Zarar

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bir samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm arazi zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Yağcılar köyünde bir arazide henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine köye Tosya Orman İşletme Müdürlüğü, Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir samanlık, odunluk ve yaklaşık 30 dönüm tarım arazisi yandı.

Köy muhtarı Osman Namlı, yangının anız yakılmasından kaynaklanmış olabileceğini ve yapılacak incelemeler neticesinde sebebinin kesinleşeceğini ifade etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldi.

Öte yandan, Yağcılar köyünde 2024 yılında çıkan yangında 42 ev yanmıştı. - KASTAMONU